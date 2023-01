Nicole verkoopt handgemaakte woonaccessoires, maar niet alle opbrengst houdt ze zelf: ‘Ik wil iets terugdoen’

Voormalige locatie Zuster Norma wordt kleinscha­lig woonpro­ject voor jongvolwas­se­nen ‘met rugzak’

De zussen Cindy Don en Brenda de Bruine - Don bieden over enkele maanden in een veelbesproken pand aan de Johan de Wittstraat in Dordrecht woonruimte aan vijftien jongvolwassenen die door omstandigheden (nog) niet zelfstandig hun huishouden kunnen runnen.

7 januari