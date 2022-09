Nico (69) na vijftig jaar dienst bij de vrijwillige brandweer benoemd tot ereburger van Sliedrecht

Nico van alle markten thuis

Nico begon in oktober 1971 bij de vrijwillige brandweer. Hij was onder andere hoofdbrandwacht, chauffeur en verkenner gevaarlijke stoffen. In november 2021 hing Nico zijn brandweeruniform aan de wilgen, nadat hij de vijftig jaar dienst aantikte. Dat ging al niet zonder slag of stoot, want de keuringen voor de brandweer halen werd met de jaren steeds lastiger. Toch lukte dat.