Nee, gewoon een gevalletje ‘eigen schuld, dikke bult’

Ambulance­dienst eist hoger beroep OM tegen vrijspraak bedreiger: ‘Desnoods naar rechter’

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid wil het Openbaar Ministerie in Rotterdam dwingen de vrijspraak aan te vechten van een man die ambulancepersoneel bedreigde. ,,De weigering van het OM om in hoger beroep te gaan, draagt eraan bij dat het bedreigen van hulpverleners tot iets wordt wat er blijkbaar bij hoort. Dat laat ik niet zomaar gebeuren, want het is niet normaal’’, zegt directeur Hans Janssen. Een kort geding hangt in de lucht.