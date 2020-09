Nederlandse toeristen redden Dordtse coronazomer

Minder Belgen hier op vakantie door oranje reisadvies? ‘Enorm probleem voor de regio’

3 augustus Voor Belgen is het voorlopig minder aantrekkelijk om in onze regio op vakantie te gaan, nu ze het advies krijgen om zich te laten testen en om uit voorzorg in quarantaine te gaan bij thuiskomst. Een hard gelag voor de regio? ,,Ik maak me wel zorgen, ja’’, zegt horecamagnaat Bjorn van Dijl.