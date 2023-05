Nationaal Onderwijsmuseum organiseert allereerste babytour: ‘Alle zintuigen komen aan bod’

DE KWESTIE Wonen in een Dordtse wijk zonder auto’s? ‘Stapelgek!’

Je hebt toch geen auto nodig als je dicht bij het centrum van Dordrecht en het station woont? In een wijk zonder op straat geparkeerde auto’s, want dat is aantrekkelijker dan een andere wijk. De nieuwe Dordtse wijk Maasterras in Dordrecht wordt zeer autoluw. Maar waar deskundigen de opzet van de wijk prijzen, gaat het op social media los. ‘Autoluw? Prima, maar dan wel met goede ov-voorzieningen.’