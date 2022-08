Nathan en Isabelle zwommen in Zwarte Zee voor het goede doel: ‘Voelde als bijna-doodervaring, eng maar ook leuk’

Verdachte familiedra­ma Dubbeldam staat in oktober voor het eerst voor de rechter

De rechtbank in Dordrecht buigt zich op 18 oktober voor het eerst over de steekpartij van 15 juli in de Seringenstraat. Bij het incident raakten drie minderjarige jongens gewond en een volwassen man. Een 39-jarige vrouw is verdachte in deze zaak.

2 augustus