Nagenoeg blinde man vastgebonden, bruut beroofd en naakt op straat achtergelaten na bezoek prostituee

‘Soldaat’ bewaakt 400 kilo coke, maar ziet missie falen: OM in gesprek over deal strafeis

Als gesmokkelde cocaïne ongezien de Rotterdamse haven verlaat, houden leden van de criminele organisatie die in de gaten richting eindbestemming. Abdenabbi B. (28) was volgens het Openbaar Ministerie een van die zogeheten ‘soldaten’. Hij moest lijdzaam toekijken hoe bijna 400 kilo coke toch nog werd onderschept langs de A16 bij Dordrecht. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij de opslag van 850 kilo coke in een Werkendamse loods. Nu lonkt een deal over de strafeis.

19 december