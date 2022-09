Nadat dakloze Stefan terugkeerde uit Oekraïne bedreigde hij de burgemeester: ‘Actie, anders represailles’

Dordtse schilder Ralf maakt kans op koninklij­ke prijs: ‘De jury is ontzettend streng’

Hangt het werk van Dordtenaar Ralf Kokke (33) straks in het Koninklijk Paleis in Amsterdam? Uit 286 inzendingen is hij samen met vijftien andere kunstenaars genomineerd voor een van de oudste kunstprijzen van Nederland. ,,Dit is echt een enorme eer.”

9 september