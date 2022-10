Naar moskeeën om afvaloverlast: ‘Geloofsovertuiging dat je etensresten moet teruggegeven aan de natuur’

Gelovigen in moskeeën uitleg geven waarom ze hun etensresten niet buiten in de bosjes voor de dieren moeten achterlaten. Dat ziet de gemeente Dordrecht als een van de manieren om overlast van afval en ratten in de stad te bestrijden.