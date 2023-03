Na ruim 850 profwedstrijden fluit Roelof Luinge (67) vrolijk verder bij amateurs: ‘Met het grootste plezier’

indebuurt.nl Zeg jij binnenkort 'ja, ik wil'? 5 x hier scoor je een trouwpak in Dordrecht

Sta jij binnenkort met je partner voor het altaar? Dan wordt het tijd om op zoek te gaan naar een mooi kostuum. Trouwpakken zijn er in alle kleuren en maten. Geruit, effen, met of zonder gilet.. Wij hebben een selectie gemaakt van winkels in Dordrecht waar je jouw trouwpak koopt.