Na maanden wordt er nu weer volop gewerkt aan dit grote fietspad in Sliedrecht

Vlak voor de camera legt visarend­vrouw­tje in de Biesbosch haar eerste ei

Een klein uur voor zonsopkomst heeft het visarendvrouwtje op het nest voor de webcam in de Brabantse Biesbosch woensdag haar eerste ei gelegd. ,,Over twee, drie dagen verwachten we het tweede ei’’, zegt boswachter Harm Blom enthousiast.

20 april