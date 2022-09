Na elf jaar verslaving heeft Jelle zijn leven weer op de rit: ‘Als je echt wilt stoppen, dan kan het’

met video Stroomsto­ring en kramp: het zat Roy Hoornweg niet mee tijdens zijn wereldre­cord­po­ging op de loopband

Roy Hoornweg is er vrijdag niet in geslaagd het wereldrecord marathon op de loopband te verbeteren. In zijn woonplaats Papendrecht kreeg hij in de laatste kilometers niet alleen last van kramp in zijn hamstrings, ook kwam de loopband korte tijd stil te staan door een stroomstoring.

16 september