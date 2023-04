Mysterie: waarom Dordtenaren meedoen aan een aubade op Koningsdag

KONINGSDAG Sportief begin van Koningsdag en in de rij voor een oranjetom­pou­ce

Koningsdag 2023 is begonnen! Vroege vogels zitten al sinds ‘s ochtends vroeg op de kleedjesmarkten in de regio én in Hendrik-Ido-Ambacht zijn tientallen mensen de dag sportief begonnen met een Breakfastrun.