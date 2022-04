Muzikant Philip Elzerman apetrots dat zijn ‘eerste liefde’ een plekje krijgt in Dordrechts Museum

De Haan verhuist al 245 jaar: ‘De mens staat bij ons voorop, winst is alleen belangrijk voor voortbe­staan’

Ze verhuisden Johan Cruijff van Amsterdam naar Barcelona. Ook prinses Irene staat op de lange lijst klanten van de internationale verhuizers van De Haan uit Alblasserdam. Het past bij de statuur van het familiebedrijf dat dit jaar 245 jaar bestaat. Ondanks oorlog, branden en een faillissement is De Haan na 245 jaar nog steeds springlevend. ,,Het gaat hier over mensen. Winst is alleen belangrijk om het bedrijf te laten voortbestaan.’’

14 april