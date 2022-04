Muzikant Joost (27) beroofd van zijn spullen: ‘Wil mijn gitaar zó graag terug, de rest kan me gestolen worden’

Joost is vrijwel elk moment van de dag bezig met muziek. Hij speelt gitaar en zingt er ook bij en is geen onbekende in de Dordtse muziekscene. Eerder stond hij onder andere op Big Rivers en Wantijpop, maar hij treedt ook regelmatig op in het Dordtse Brut. Voor corona was optreden eigenlijk zijn werk, maar nu is hij muziekdocent op een basis- en middelbare school. Hij gebruikt zijn gitaren op school, maar keek er ook enorm naar uit om eindelijk weer op te treden. ,,Nu corona klaar is, mag alles eindelijk weer. Dat juist nu mijn spullen weg zijn, is natuurlijk enorm jammer.’’