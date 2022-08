Museum neemt zijn bezoekers terug naar de tijd van Trijntje: ze woonde 7500 jaar geleden in Hardinxveld

Museum De Koperen Knop neemt zijn bezoekers binnenkort mee naar de tijd van Trijntje, zo'n 7500 jaar geleden. Haar skelet is het oudste dat ooit in ons land werd gevonden.

Medio september opent in het museum in Hardinxveld-Giessendam de expositie Sporen in de Waard. Samen met museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk laat De Koperen Knop de geschiedenis zien van het veenweidegebied van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

En daarbij kan aandacht voor Trijntje niet ontbreken. Haar skelet werd gevonden tijdens archeologische opgravingen voor de aanleg van de Betuweroute. Naast vele andere sporen die bewezen dat in het gebied tijdens de steentijd al mensen woonden. Trijntje is opgenomen in de Canon van de Nederlandse geschiedenis.

Romeinen voelden zich thuis

Andere archeologische opgravingen lieten ook zien dat de Romeinen zich prima thuis voelden in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Daarom geeft het museum ook de Romeinse tijd een podium op de expositie.

Bezoekers belanden vervolgens via de eerste ontginning van ons land in de tiende eeuw in de tijd van de ruilverkaveling die aan het begin van de vorige eeuw werd ingezet. De expositie begint 17 september en duurt tot en met 19 november 2022.

