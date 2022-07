Motorrijder naar ziekenhuis na frontale klap op betonnen punt van tunnel in Dordrecht

indebuurt Verborgen parels! 15 x Dordtse terrassen op onverwach­te plekken

Even lekker neerploffen op het terras: het klinkt als een perfect plan voor een heerlijke zomerdag. Wil je de drukte mijden en zoek je een plekje dat nog niet door iedereen is ontdekt? Lees dan snel verder, want deze verborgen parels ken je misschien nog niet.

16 juli