Motorrijder klapt tegen asfalt op A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht

Binnenkij­ken bij Miranda in haar woning uit 1932: 'Mijn huis staat vol meubels met een verhaal'

Als klein meisje groeide Miranda Sempel (50) op in de Werkenmondestraat in Dordrecht, waar ze een fijne jeugd had. Dat ze jaren later vlakbij haar ouderlijk huis zou komen te wonen, had ze nooit verwacht maar wel gehoopt. “Ik droomde al lange tijd van een eigen jarendertigwoning.”