Motorrijder en fietser klappen op elkaar in Dordt; een gewonde

Personeel Rode Kruis rijdt achter botsing met meerdere auto’s op A16 en verleent eerste hulp

Op de A16 voor de afslag naar Dordrecht is maandagochtend een ongeluk gebeurd met meerdere auto‘s. Personeel van het Rode Kruis reed toevallig achter het ongeval en kon meteen eerste hulp verlenen. Een persoon had nekklachten en was duizelig. Het slachtoffer is nagekeken door het ambulancepersoneel.

27 juni