Molenpop keert na pandemie terug met veel sport, muziek én sing in

dordrecht Die ó zo mooie binnenstad is toch behoorlijk smoezelig…

Sorry, maar ik móet het even kwijt en nee, ik ga niet met een beschuldigende vinger naar de gemeente of naar HVC wijzen, want volgens mij ligt de verantwoordelijkheid bij ons allemaal. Waar ik het over heb? Over die ó zo mooie, maar toch echt veel te vuile binnenstad.

12 juni