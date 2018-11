Molenaars voeren actie tegen ‘overtoerisme’ in Kinderdijk

In de stromende regen deelden molenaars van Kinderdijk zaterdag kaarten uit aan toeristen. Met de actie wilden ze bezoekers laten zien dat er daadwerkelijk mensen in de molens wonen. ,,Toerisme brengt ons ook veel, maar het gaat een keer te ver.”

Groepen toeristen met rode paraplu’s lopen naar de museummolen van Werelderfgoed Kinderdijk. Molenaars en bewoners Petra Hoek en Kirsten Wensveen pakken hun kaarten op en begroeten de bezoekers. ,,Welkom in Kinderdijk!”, zegt Hoek in het Engels tegen een Amerikaanse. ,,Mag ik u deze gratis kaart aanbieden? En weet u dat wij ook écht in deze molens wonen?”

Acteurs

Op de kaart staat een foto van de molens, samen met een tekst. Die is volgens de actievoerders bedoeld om toeristen bewust te maken van de woonsituatie van de molenbewoners. ,,Sommige mensen denken dat we acteurs zijn in een dorp”, stelt Hoek. ,,En we praten met alle liefde met hen, maar het gaat soms over de grenzen heen. Als ze bijvoorbeeld in mijn tuin komen zitten, of als ze boos worden omdat ik voor ‘hun’ foto sta. Terwijl ik gewoon mijn huis uit kom om naar mijn werk te gaan.”

Quote Het gaat soms over de grenzen heen. Als ze boos worden omdat ik voor ‘hun’ foto sta. Terwijl ik mijn huis uit kom om naar mijn werk te gaan Petra Hoek

Gehoord worden, dat is wat de molenaars willen. ,,We willen namelijk echt geen boeman zijn”, legt Wensveen uit. ,,Zonder toeristen is er ook geen onderhoud voor molens. Maar het is een stukje levend erfgoed, ook in letterlijke zin: we wonen hier. En wij zijn degenen die 365 dagen per jaar echt tussen het duw- en trekwerk van de bezoekers leven.”

Onbegrip

Vaak stuiten de molenaars naar eigen zeggen op onbegrip. ,,Dan zeggen mensen: dan had je daar maar niet gaan moeten wonen”, vertelt Hoek. ,,Maar de familie van mijn man woont hier al sinds 1747. En natuurlijk weten we wat zo’n trekpleister met zich meebrengt, maar het gaat een keer te ver.”

Andere bewoner Peter Paul Klapwijk is blij met de response die de actie krijgt. ,,We willen beter betrokken worden bij de plannen van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, en niet alleen achteraf de beslissingen te horen krijgen. Deze actie is er vooral op gericht om het thema ‘Kinderdijk’ op de agenda van de verkiezingen te krijgen.” Toch is hij ook blij met de SWEK. ,,Zij staan voor behoud van de molens, en dat vinden we uiteraard fijn. Maar nu wordt het gebied tóch veranderd. Dat is hetzelfde alsof je een schilderij van Rembrandt verandert voor toerisme.”

Maar hoe kan het door de molenaars gevoelde probleem opgelost worden? ,,De molenbewoners zijn mijn huurders, dus ik wil hen ook woongenot gunnen”, zegt Cees van der Vlist, directeur van de SWEK. ,,Maar het klopt niet dat we hen niet betrekken. Er zijn maandelijkse inloopavonden, maar na mei is niemand meer gekomen. Als ze iets willen inbrengen, zijn dat juist momenten waarop dat kan.”

Regulering

Van der Vlist zegt in samenwerking met gemeenten bezig te zijn met de regulering van de toeristen in Kinderdijk. ,,Als bezoekers bijvoorbeeld van tevoren online een kaartje kopen, kunnen we veel beter rekening houden met hun komst. Maar dagjesmensen doen dat vaak niet, en moeten wie die dan gaan tegenhouden?”

De directeur geeft aan het ‘heel goed’ te vinden dat Kinderdijk zo op de politieke agenda komt te staan. ,,Het is aan de politiek om goede besluiten te nemen. Onze stichting wil enerzijds UNESCO-erfgoed doorgeven aan toekomstige generaties, en hen anderzijds vertellen waarom deze plek bijzonder is. Samenwerking is daarvoor essentieel, en de bereidheid daarvoor is zeker aanwezig.”

Begrip en verbazing bij toeristen

Veel bezoekers namen de ansichtkaarten van de actievoerders met een lach aan, anderen waren verbaasd of waren het zelfs oneens. Vera Nijboer en Jorn van Logtestijn bezochten vanuit Noord-Brabant de 19 molens. ,,We vinden het compleet terecht dat deze actie er is. Zo’n verhaal heeft altijd twee kanten, maar ze brengen het in ieder geval vriendelijk.” De Chinese rondleider Meredith Zhou snapt de actie echter niet: ,,Ik vermeld in mijn toer altijd dat hier mensen wonen, en we gaan alleen naar de museummolen.” De Amerikaanse toeriste Geraldine vindt het dubbel. ,,Ik wil niet de kans verliezen om naar een UNESCO-plek te gaan, alleen omdat zij hier wonen.”

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Kinderdijk en omstreken? Schrijf je hier in!