Mogelijk vierpartijencoalitie in Hendrik-Ido-Ambacht (en dít zijn de partijen waar het om gaat)

Corona speelde Kiltunnel flink parten: minder dan vier miljoen doortoch­ten en fiks omzetver­lies

Het aantal voertuigen dat vorig jaar door de Kiltunnel tussen Dordrecht en 's-Gravendeel reed, is blijven steken onder de vier miljoen. Dat is een stijging ten opzichte van 2020, maar nog altijd ruim vierhonderdduizend minder dan in 2019, het jaar voordat de coronapandemie uitbrak. Het betekende tonnen omzetverlies door de gemiste tol. Het wegschap kreeg wel overheidssteun.

19 april