Mogelijk ruzie voorafgaand aan brand in Dordtse flatwoning, geen gewonden

column Nieuwjaars­bor­rel? Ik moet m'n kerstca­deau nog leegdrin­ken

4 januari De eerste weken van januari staan altijd bol van de nieuwjaarsborrels. Oh, wacht even, zo noemen we ze natuurlijk niet meer, want in ons correcte Madurodam aan Zee kom je vandaag de dag niet meer weg met een beladen woord als borrel... da’s zó vorig decennium.