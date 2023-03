Moet een feestje als Dordt in Stoom nog steeds kunnen in tijden van (stikstof-)crisis?

DE KWESTIEFeestje, moet kunnen toch? Het is de gevleugelde uitdrukking als iemand wat overlast veroorzaakt. Maar de vraag is in hoeverre feestjes nog steeds kunnen in deze tijden van stikstofcrisis.

Organisatoren van festivals die enigszins in de buurt van natuurgebieden liggen moeten een natuurvergunning hebben. De organisatoren van de Zwarte Cross prijzen zich gelukkig dat ze voorlopig nog geen nieuwe vergunning nodig hebben. De eigenaar van het terrein waar popfestival Down the Rabbit Hole wordt gehouden heeft, vermoedelijk als eerste in Nederland, stikstofrechten van een boer gekocht om het festival te redden.

Maar ook los daarvan is het met de verwachte nieuwe stikstofregels, waarvan de strekking nog onbekend is, maar de vraag wat er straks mogelijk is. Dat geldt zeker voor het Dordt in Stoom, gewijd aan een techniek die bedacht is in een tijd dat we van milieuproblemen nog geen enkel benul hadden. Drie dagen lang stoten en fluiten de honderden, zo niet duizenden machines en machientjes hun stoom uit over de Drechtsteden.

Voorzitter Marco Westland van Dordt in Stoom windt er geen doekjes om: de stikstof van die paar dagen is verwaarloosbaar als je dat over een jaar uitsmeert. Dan wijst hij er ook nog eens op dat de grote festivals enorm belangrijk zijn voor het welzijn en de economie van de stad. Kortom: feestje, moet kunnen.

Wat vindt u? Is het belang van de natuur in de Biesbosch zo groot dat Dordt in Stoom kleiner moet worden of zelfs moet stoppen? Kan het moderniseren door over te schakelen op schone technieken? Kan Dordt in Waterstof net zo leuk zijn? Of moeten we dat beetje stikstof gewoon voor lief nemen, gewoon omdat het voor een stad de dood in de pot is als je niet af en toe een gezellig festival kunt organiseren?

