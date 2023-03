Moet Dordt in Stoom stoppen? ‘Het mag ondanks de stikstofcrisis ook nog wel leuk blijven!’

Is de natuur in de Biesbosch belangrijker dan een evenement als Dordt in Stoom, of moet zo'n evenement kleiner worden of zelfs stoppen? Of moderniseren door over te schakelen op schone technieken? Dordt in Waterstof? Een feestje, dat moet toch kunnen? Wij vroegen onze lezers naar hun mening in deze kwestie.

Festivals die enigszins in de buurt van natuurgebieden liggen, moeten een natuurvergunning hebben. De Zwarte Cross is blij voorlopig geen nieuwe vergunning nodig te hebben. Maar popfestival Down the Rabbit Hole moet vermoedelijk als eerste in Nederland stikstofrechten kopen van een boer om het festival te redden.

De vraag is of dat in de toekomst ook gevolgen heeft voor een typisch Dordts evenement zoals Dordt in Stoom, gewijd aan een techniek uit een tijd toen we van milieuproblemen nog geen benul hadden. Drie dagen lang fluiten en stoten de honderden, zo niet duizenden machines en machientjes hun stoom uit over de Drechtsteden.

Privéjets

Volgens de organisatoren is de stikstof van die paar dagen verwaarloosbaar. Plus, grote festivals zijn enorm belangrijk voor het welzijn en de economie van de stad. Feestje! – moet toch kunnen? En dat laatste is zeker wat een zeer groot aantal van onze lezers inderdaad ook zei op onze Kwestie. Antwoorden varieerden van ‘Tuurlijk, kom op zeg!’ en ‘Moet gewoon doorgaan. Zonder twijfel'. Of lezers, die ‘liever de grote industrieën en de rijken met hun privéjets willen aanpakken.’

Al zijn er enkele kritische lezers die stellen dat ook Dordt in Stoom verantwoordelijkheid draagt in de stikstofproblematiek, hoe klein ook. ‘Stikstof blijft stikstof ook als het voor een feestje is’ en ook de opmerking dat de eigenaren van stoom aangedreven voertuigen zich zullen moeten aanpassen, komt voor.

Volledig scherm Dordt in Stoom. © Archieffoto Rinie Boon

Ferry Visser (Dordrecht): Dordt in Stoom is inmiddels een nationaal en internationaal begrip. Toch snap ik dat het geweldige festival op de tocht komt te staan als de milieueisen van de regering nog strenger worden. Misschien moeten we gaan denken aan de toekomst en een festival bedenken dat louter is gebaseerd op wind en zonne-energie.

Wim van der Hoeven (Alblasserdam): Dordt in Stoom is uitgegroeid tot een heel bijzonder evenement waaraan veel mensen, van jong tot oud, heel veel plezier beleven. De stad en haar medewerkers zijn altijd heel gemotiveerd om dit stoomspektakel goed uit de verf te laten komen. Ook de organisatie steekt heel veel vrije tijd en kennis in dit grootste stoomevenement binnen Europa. Stoomrondje met als ‘plak- en snuffelplaats’ De Modelbouwshow in de HAL van Stadsbeheer is een absolute topper voor deze mooie stad! Blijven dus.

Nellie Slobbe (Zwijndrecht): Het mag ondanks de stikstofcrisis ook nog wel een beetje leuk blijven. Blije mensen zijn goed voor het sociale milieu. Dus JA ! Dordt in stoom moet blijven!

Quote Het is een stuk van onze historie en daar moeten we onze ogen niet voor sluiten René Portielje

Dirk Brouwer (Hendrik-Ido-Ambacht): Gewoon laten doorgaan. Nederland moet zijn best doen wat betreft verbetering van het milieu. Maar dan wel op een realistische en doordachte manier. Op dit moment gebeurt dat helaas niet, met dank aan het verpolitieken van het probleem.

L. Koenraad (Dordrecht): Laten we vooral alles wat de mens enige vorm van plezier, genot of ontspanning biedt verbieden. Ik heb boeken gelezen met een dystopie als toekomstfictie die minder erg waren als wat ons nu door de strot geduwd wordt. Ik mis alleen de mogelijkheid tot vrijwillig mooi sterven nog zoals in de film Soylent Green maar dan is de dystopische maatschappij wel bijna compleet.

René Portielje (Dordrecht): Natuurlijk laten doorgaan. Het is een stuk van onze historie en daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Maar één keer in de twee jaar. Discussies over invulling stikstofbeleid raken kant noch wal.

Volledig scherm In 2022 kwamen er vele duizenden bezoekers af op Dordt in Stoom. © Jeffrey Groeneweg

Yvon Timmerman (Dordrecht): Ook Dordrecht moet zijn verantwoording nemen. Dus géén Dordt in stoom meer, hoe jammer het ook is. Als iedereen denkt bij vervuiling, ach is maar een paar dagen, dan denkt iedereen dat en lost het nooit op.

Quote Dit is nog het enige grote evenement voor historisch erfgoed Sven van der Vorm

Eric Jan Bakker (Zwijndrecht): We zijn er in Nederland heel goed in om van niet-bestaande problemen een enorm probleem te maken. Stop daarmee! Dit kleine beetje stoom gedurende enkele dagen is onmeetbaar ten opzichte van de vele industrieën, vliegtuigen, bruin-/steenkoolstook, vervuiling in Azië, enzovoorts. Hou eens op met dit gedrag van beste jongetje van de klas.

Sven van der Vorm (Dordrecht): Natuurlijk moet dit evenement blijven bestaan! Dit is nog het enige grote evenement voor historisch erfgoed en enorm belangrijk voor de voortzetting daarvan. Als we dit soort dingen gaan verbieden, stoppen we dan ook gelijk met het vliegtuig pakken om op vakantie te gaan.

Ben Hagers (Dordrecht): Natuurlijk wel, anders kan er helemaal niks meer. Stoken op hout is ook niet verboden, net als barbecue (houtskool), energieslurpende terrasverwarming, etc...

Jos Daams (Kerkdriel): Polen en Duitsland stookt men volop (bruin)kool. Zeeschepen stoken nog vaak op zware stookolie. En hier zou een prachtig stoomevenement niet meer mogen?



Jenny van de Werken Biesheuvel (Werkendam): Ik zou zo graag willen dat het gezeik eens ophoud over stikstof. Al die betutteling en dat gezeur. Kijk toch eens rond in de wereld, waar mensen worden verbrand, er altijd vuilnis wordt opgestookt. Ga daar eerst alles eens veranderen. Het wordt tijd dat iedereen z’n verstand gaat gebruiken. Dus dit prachtige Dordt in Stoom mag nooit ophouden. Je mag straks niet meer een boer laten en als je een windje laat staat de boa klaar voor een bekeuring.

