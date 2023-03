Moest u ook slikken toen u de ozb-aanslag zag, en wat doet u ertegen?

Gemeenten kijken bij het bepalen van de WOZ-waarde onder meer naar de ligging, de grootte en het bouwjaar van de woning. De marktprijzen van een jaar geleden — de peildatum is januari 2022 — spelen ook een grote rol. De woningmarkt koelt nu af, maar vorig jaar werden nog ongekende bedragen neergeteld. Die gekte galmt dus na in de huidige WOZ-waardes.

In Alblasserdam ging het fout. Met excuses van de gemeente Alblasserdam krijgen woningbezitters in het Damdorp hun teveel betaalde onroerendezaakbelasting (ozb) zo snel mogelijk teruggestort. Een alerte CU-fractie wees de wethouder op de mispeer. In totaal is er vier ton te veel aan ozb binnen geharkt, op te hoesten door 5343 huiseigenaren. De fout is gemaakt op het gemeentehuis en kwam door een personeelstekort op de financiële afdeling, aldus Ramon Pardo - namens D66 wethouder financiën. In de commissie Bestuur en Samenleving ging hij door het stof. Hij noemde de misrekening ‘schokkend’.