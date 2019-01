Moerasvogels keren terug in rietmoerassen van de Biesbosch

WONEN Ria en Reinier zijn blij met hun Papen­drecht­se bungalow: ‘Alsof we in een vakantie­park wonen’

17:12 Ria en Reinier Rijke wonen in een bungalow op de Aalscholver in Papendrecht. ,,Het voelt alsof we in een vakantiepark wonen, heerlijk.’’