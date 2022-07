Moeilijke periode positief doorgekomen? Word coach in Papendrecht

Positieve reacties

De training bestaat uit drie onderdelen: persoonlijke vorming, sociale vaardigheden en de rol van ervaringswerker. De training is gratis, start op 27 september en bestaat uit veertien dagdelen. ,,Aan de training gaat een intakegesprek vooraf en tussentijds is er een persoonlijke evaluatie. Je rondt de training af met een presentatie en ontvangt bij goed gevolg een certificaat.”

De training is eerder gegeven voor inwoners van Alblasserdam en Papendrecht. ,,We krijgen veel positieve reacties van deelnemers. Het is voor hen niet alleen fijn dat ze anderen op deze manier kunnen helpen, het is ook goed om te leren van het feit dat je zelf een moeilijke periode positief bent doorgekomen en dat je je daardoor verder ontwikkelt.”

Voor inwoners die nog niet zo ver in hun herstel zijn, is er de training ‘Staan in je Kracht’. In deze training krijg je handvatten aangereikt om steeds meer in je eigen kracht te komen staan. Deze begint op 5 oktober en behelst in totaal acht bijeenkomsten.