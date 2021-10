Moeder Mary (55) en dochter Sharon (30) zijn gek op grote gevaartes: ‘Daarom buschauffeur geworden’

Schippers moeten zich binnenkort in Dordrecht legitime­ren als ze afval willen storten

14 oktober Binnenvaartschippers die aanmeren in de Dordtse zeehaven moeten zich binnenkort legitimeren als zij hun afval in een container willen gooien. Er komt geen douanier aan te pas, maar de 92 nieuwe containers die het Havenbedrijf Rotterdam wil kopen werken met een toegangscontrole die het zwerfafval in het havengebied moet tegengaan.