Modezaak Bibliss houdt duurzame ruilactie van King Louis

Podium voor amateurver­e­ni­ging tijdens Cultuur op de Hoek: muziek luisteren en meewerken aan schilderij

Cultuurliefhebbers in Dordrecht en omgeving kunnen vast de datum van 3 juni in hun agenda zetten. Dan wordt namelijk de tweede editie van festival Cultuur op de Hoek gehouden. Dordtse amateurverenigingen krijgen die zaterdag letterlijk een podium in stad.