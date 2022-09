Mobiel toilet in Crabbehof gaat in vlammen op; nog geen uur later staat er vlakbij een schuur in brand

Twee branden in omme nabij een uur tijd; dat was er maandagavond in Crabbehof gaande. Rond 18.00 uur rukte de brandweer uit voor een in de brand staande Dixi aan de Ruys de Beerenbroukweg en even later was het raak in een schuur op de Zuidendijk.