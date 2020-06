Misschien toch een wapenstok voor Dordtse boa's, ‘maar alleen ter verdediging in nood’

Snelheids­dui­vel moet rijbewijs inleveren na meerdere overtredin­gen, stapt daarna tóch weer auto in

7 juni Een snelheidsduivel heeft zondagochtend zijn rijbewijs in moeten leveren bij de A16, ter hoogte van de Moerdijkbrug. Maar dit weerhield de man er niet van om een paar minuten later tóch weer in zijn auto te stappen. ‘Het had weinig nut, dus we hebben zijn auto ook in beslag genomen.’