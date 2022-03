Mirthe en haar man vielen voor de kneuterigheid van hun huis: ‘Klein, maar voor ons groot genoeg’

WONEN Vier burgemees­ters gingen hen voor, nu wonen Arjanna en Niels in hun droomhuis aan de Giessen

Het was de droom van Arjanna (33) en Niels de Ruijter (39) om aan het water te wonen. Dat is gelukt en wel aan de Dorpsstraat in Giessenburg, in een voormalige burgemeesterswoning.

25 februari