Miranda’s vader schonk haar moeder zijn nier, nu heeft zij er zelf dringend een nodig

Helaas voor nachtbra­kers: pontje over de Lek vaart ook na corona niet langer ’s nachts in de weekenden

21 oktober Tot voor kort kon iedereen die in het weekend uitging, bij vrienden op bezoek was of een nachtdienst draaide, tot in de kleine uurtjes de Lek over. Toen kwam corona. Nu blijkt dat het late pontje tussen Schoonhoven en Groot-Ammers ook na de coronacrisis niet meer terugkomt. De laatste overtocht is voortaan om middernacht.