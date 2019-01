Minister geeft startsein voor werk aan kruispunt A16/N3: ‘Al in augustus verbetering’

De aanpak van het kruispunt is de eerste van een serie grote operaties in de regio. Rijkswaterstaat wil de hele N3 renoveren en de aansluiting van de N3 en de N214 op de A15 verbeteren. Ook de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staat op korte termijn op de agenda, terwijl hard gestudeerd wordt op extra rijstroken in het verlengde daarvan, tussen Sliedrecht en Gorinchem.



Het kan provinciebestuurder Floor Vermeulen allemaal niet hard genoeg gaan, vertelde hij: ,,Over de A16/N3 waren we het in 2009 al eens, maar we zijn er in Nederland heel goed in om het allemaal netjes volgens de regels te doen. Daardoor duurt het zo lang.’’ De Dordtse wethouder Rik van der Linden sloot zich daar graag bij aan: ,,We zijn met de Drechtsteden de vijfde stad van Nederland. Daar hoort een goede bereikbaarheid bij.’’