Minder blik op straat door parkeren per minuut in garages en hogere tarieven langs de weg

Voorstel: ‘Laat bezoekers van parkeerga­ra­ges in Dordrecht per minuut betalen’

Voor parkeren in Dordtse parkeergarages betalen bezoekers in de toekomst per minuut, in plaats van per half uur of uur, als het aan een groot deel de Dordtse gemeenteraad ligt. Ook wethouder Rik van der Linden kan zich vinden in het voorstel.

31 mei