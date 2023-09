Miljoenen extra voor bouw twee nieuwe gymzalen voor basisscholen

Impact van PFAS op dagelijks leven dringt steeds meer door: ‘Ik was in shock dat het in wijde omgeving zit’

Is het verstandig om kraanwater te drinken? Kunnen kinderen zonder problemen buiten spelen? En wat eet je wel en niet uit eigen tuin? Het besef dat grond en oppervlaktewater in grote delen van de Drechtsteden doordrenkt zijn met giftige stoffen, dringt bij inwoners steeds meer door. ,,Ik ben in shock dat het in de wijde omgeving zit.’’