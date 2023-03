Mieke geeft pilatesles: 'Ik help ook mensen met long covid en het herstel na kanker'

indebuurt.nlKracht, lenigheid en souplesse: pilates is goed voor veel verschillende dingen. Mieke Biesheuvel (46) zette in 2021 haar Studio 407 op, zodat ze mensen door middel van pilates kan helpen met bewegingsvrijheid. Daarnaast specialiseerde ze zich in begeleiding na covid en (borst)kanker.

Mieke is ergotherapeut van beroep en heeft daardoor kennis van het menselijk lichaam. Een aantal jaar geleden kwam ze in aanraking met pilatesles vanwege een nekhernia. Ze wilde kijken wat de oefeningen voor haar konden betekenen. “Door pilates werd ik flexibeler en de huid rondom het litteken voelde minder strak aan. Ik vond de lessen erg leuk en merkte dat het mentaal ook goed voor me was. Op het moment van de les was ik niet met allerlei gedachten bezig.”

Meer lucht en kracht

Ze besloot zelf ook één op één lessen en groepslessen te geven en haar kennis als ergotherapeut hiervoor te gebruiken. “Om les te geven heb ik een opleiding gevolgd en me gespecialiseerd in (borst)kanker en long covid. Ik heb twee vriendinnen met long covid en heb gezien wat pilates voor voordelen heeft. Vaak ben je mentaal en fysiek moe. Daarom werken we aan het krijgen van meer lucht en kracht.”

Quote Het is belangrij­ker om te komen dan dat je er tiptop uitziet Mieke Biesheubel, Studio 407

Onzekerheid over je lichaam

Dit geldt ook voor mensen die klaar zijn met hun behandeling van kanker. “Na zo’n traject voelt je lichaam vaak anders aan. Misschien ben je onzeker over je veranderende lichaam of heb je te maken met veel prikkels. Daarom bied ik ook nog één op één lessen aan in de studio bij mij thuis. En je hoeft hier niet in strakke sportpakjes te komen, hoor. Dat denken mensen soms door alle beelden op sociale media. Als je pyjamabroek lekker zit, trek je die gewoon aan. Het is belangrijker om in beweging te komen dan dat je er tiptop uitziet.”

Push jezelf niet

Ook mensen met andere klachten zijn welkom bij Mieke. Zo zijn er deelnemers met scoliose of rug- en nekklachten door het werk achter de computer. “Pilates is voor iedereen. Er zijn altijd oefeningen te vinden die bij jouw klachten passen. Je ervaart hier geen prestatiedrang en ik zal je niet pushen. Al mag je jezelf natuurlijk altijd uitdagen. Maar je hoeft niet tot het gaatje te gaan.”

“Een dame die lessen volgt, vertelde me dat haar partner zei dat ze langer lijkt. Door pilatesoefeningen is haar houding veranderd, waardoor ze langer lijkt. Er is ook een jongen met scoliose die ik vooruit heb zien gaan. Hij kan inmiddels weer op één been zijn sokken en schoenen aantrekken. Daar doen we het voor!”

Groepslessen

Op zaterdagen verzorgt Mieke groepslessen bij Covita aan de Schuttevaerskade. Dit zijn groepen met acht tot twaalf deelnemers. “Vooraf drinken we een kopje thee en kletsen we met elkaar. Daarna starten we. Als je geen zin hebt om te kletsen, kun je gerust iets later komen. Begin maart begin ik met een nieuwe groep van 11.15 tot 12.15 uur, dus daarvoor kunnen mensen zich nog aanmelden.”

Mieke test op 19 maart ook iets nieuws. Dan organiseert ze een pilatesles met theeceremonie. “We besteden aandacht aan de bereiding en het zetten van de thee. Zo maken we een korte reis langs de Chinese en Japanse theecultuur. Voor deze les zijn nog plekken vrij.”

