Met twaalf nieuwe Stolpersteine hebben bijna alle omgebrachte Dordtse Joden een gedenkplekje

Dordrecht Onvrede onder Oekraïense vluchtelin­gen over opvang Crownpoint: ‘Te veel regels en een gebrek aan privacy’

Natuurlijk waren ze blij met een dak boven hun hoofd, maar drie maanden na de opening van de Dordtse opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen heeft die blijdschap plaatsgemaakt voor onvrede. Over het gebrek aan privacy, onveilige situaties en de vele, verstikkende regels in Crownpoint. ,,We voelen ons niet welkom.’’

10:49