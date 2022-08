Met overlijden van Arij Boogerman verliest de stad een bevlogen Dordtenaar

In Dordrecht is Arij Boogerman overleden. Hij was sinds 2013 voorzitter van de Stichting Stolpersteine, die sindsdien voor bijna alle in de oorlog omgebrachte Joden herinneringssteentjes heeft gelegd.

Boogerman was jarenlang een bekend gezicht in de stad, vanwege het naar zichzelf genoemde makelaarskantoor, dat nog steeds bestaat. Daarnaast maakte hij zich buiten kantoortijden nuttig voor de Stichting Vrienden van de Grote Kerk, waar hij in 1984 bestuurslid van werd. In 1978 trad hij al toe tot het bestuur van de Stichting Behoud Grote Kerk.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

In 2002 werd hij ook nog voorzitter van de Stichting Behoud Augustijnenkerk. Vanwege die activiteiten werd hij in 2014 Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Toenmalig burgemeester Arno Brok omschreef hem bij de overhandiging van die onderscheiding als ‘een zeer actief betrokken persoonlijkheid die altijd klaarstaat voor mensen in nood of in moeilijke omstandigheden.’’

Een jaar eerder had hij samen met enkele andere Dordtenaren de Stichting Stolpersteine opgericht. Doel daarvan is om voor iedere in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Jood een steentje in het straatwerk te leggen voor hun woonhuis. Sindsdien zijn elk jaar tientallen ‘struikelsteentjes’ gelegd in de stad.

Quote Arij was echt een bevlogen man Kees Weltevrede

,,Arij was echt een bevlogen man’’, zegt historicus Kees Weltevrede, die samen met Boogerman in het bestuur zat. ,,Hij heeft echt zijn best gedaan om de verdwenen Joodse gemeenschap in Dordrecht zijn plek in het historisch geheugen terug te geven. Het heeft heel veel moeite gekost om alles precies uit te zoeken.’’

Inmiddels liggen er 176 van zulke steentjes in Dordrecht en was het de bedoeling om de laatste 25 nog in aanwezigheid van de ernstig zieke Boogerman te leggen. Dat zou nog deze zomer gebeuren, maar vanwege diens snel achteruitgaande gezondheid is daar van afgezien. ,,Het is wrang dat hij daar nu niet bij kan zijn’’, zegt Weltevrede.

Boogerman werd 77 jaar.

