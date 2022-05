Met een lampje zoeken naar ict-specialisten in de Drechtsteden

Werkgevers in de Drechtste­den en Gorinchem hebben 8400 banen, maar personeel is niet te vinden

Werkgevers in de arbeidsmarktregio’s Drechtsteden en Gorinchem staan te springen om personeel. Ze hebben gezamenlijk zo’n 8400 vacatures openstaan. Met name in de sectoren transport en logistiek, techniek en ICT is het voor hen uitermate lastig om personeel te vinden.

3 november