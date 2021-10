Met een codewoord krijg je in Merels winkel gratis tampons: ‘Hier zou je je geen zorgen om moeten maken’

Hoe gezond zijn onze kinderen? GGD vraagt ouders hemd van het lijf voor groot onderzoek

7 oktober Eten kinderen wel genoeg fruit? Hoeveel procent is net een tikkie te zwaar en in welke gemeente wonen de kinderen die het langst naar een digitaal schermpje turen? De GGD Zuid-Holland Zuid onderzoekt dit, en heel wat andere onderwerpen, in haar vierjaarlijkse Kindmonitor.