MEROL maakt de Song van het Jaar volgens 3fm-luisteraars

Iraanse vrouw kort na komst naar Nederland omgebracht, echtgenoot beroept zich op noodweer

6 december De jonge vrouw, die vorige week dood werd gevonden in een woning in Hendrik-Ido-Ambacht, komt oorspronkelijk uit Iran. De 23-jarige Negar Karooji verhuisde twee maanden geleden naar Nederland om samen te gaan wonen met haar man (28). Die wordt nu verdacht van moord dan wel doodslag op zijn echtgenote. ,,Hij had een Westerse levensstijl, maar wilde dat niet voor haar.’’