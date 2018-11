Megarechtszaak tegen anabolenclub gaat vandaag van start

In elk geval kwamen hierdoor de eerste twee van de hoofdverdachten in beeld bij FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, die samen met de politie een officieel onderzoek was gestart. Agenten kwamen er volgens het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie achter dat het duo anabolen en geneesmiddelen aanboden op internet in ruil voor contant geld of het digitale betaalmiddel bitcoins. Bestellingen werden per post bezorgd of konden door klanten worden opgehaald bij ‘openbare gelegenheden zoals snackbars’.



Hiermee overtraden de twee de Opiumwet én Geneesmiddelenwet. Anabolen zijn in Nederland illegaal en worden gezien als gevaarlijke drugs. Geneesmiddelen mogen alleen worden verhandeld met een vergunning.



Na de arrestatie van het duo kwamen ook de andere vier verdachten in beeld. De FIOD en politie vielen in april negen woningen binnen in Alblasserdam, Papendrecht, Rotterdam, Breda en Wassenaar. Ook werden doorzoekingen verricht in een sportschool in Ridderkerk en een schoonheidssalon in Wassenaar.