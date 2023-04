Megaklus zit erop: iedere vermoorde Dordtse Jood heeft nu eigen herdenkingssteentje in de stad

Honing- en bijenlief­heb­bers opgelet: bijenmarkt vindt dit weekend plaats

Voor wie dol is op honing of allés wil weten van bijen of imkers: de jaarlijkse bijen- en honingmarkt in Dordrecht vindt weer plaats. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom van 10.00 tot 16.00 uur op het Beverwijcksplein.