Meerdere rijstroken A16 tussen Dordrecht en Moerdijkbrug afgesloten vanwege bermbrand

Hennepplan­ta­ge met 218 planten opgerold in flatwoning

De politie heeft woensdag een hennepplantage opgerold in een flatwoning in Sliedrecht. In het huis stonden 218 wietplantjes. ‘Deze zijn uiteraard gelijk de shredder in gegaan’, schrijven de wijkagenten van Sliedrecht op Instagram. Er is niemand aangehouden.

4 augustus