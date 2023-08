Meerdere boetes voor lachgasgebruiker in Zwijndrecht

Een leegstaand pand naast zijn supermarkt? Dan begint Ardi daar zelf wel een nieuwe winkel in

Hij vindt het vervelend dat een pand in zijn dorp leegstaat, dus begint de ‘s-Gravendeelse supermarkteigenaar Ardi van der Hoek een nieuwe winkel naast zijn Jumbo. Hoeksch Gemak wordt een giftshop, stomerij, boeken- en lectuurwinkel, speelgoedzaak én PostNL-punt in één. Ook komt er een tabakverkoop. ,,Ja, ik heb er echt over getwijfeld.’’