Meerdaags foodtruck-festival komt naar Hendrik-Ido-Ambacht

COLUMN Dordtse VVD wil ‘luchthaven’ voor drones…

Je zou het bijna traditie kunnen noemen: in de dagen voorafgaand aan verkiezingen (welke dan ook) word je als journalist/columnist zo’n beetje volcontinu bestookt met ‘hete’ nieuwtjes van politieke partijen. Da’s ook niet meer dan logisch, want juist in deze periode moet je als verkiezingsdeelnemer (in dit geval draait het om raadszetels) zoveel mogelijk media-attentie zien te genereren.

9 maart