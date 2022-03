Meer vrouwen in de gemeenteraad door voorkeurstemmen: ‘Meer diversiteit en andere onderwerpen’

Groot aantal verloren stemmen zit burgemees­ters dwars: ‘Inwoners meer bij democratie betrekken’

Hoe zijn de inwoners weer warm te maken voor de plaatselijke politiek? Het is een vraagstuk waar politici en bestuurders zich het hoofd over breken nu de opkomstpercentages in onder meer Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht onder de 50 procent zijn gezakt. ,,We moeten de band met de inwoners versterken.’’

19 maart