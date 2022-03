Medewerkers tankstations LUKoil bespuugd en bedreigd, politie houdt extra toezicht

Reinigingsdienst Waardlanden en afvalinzamelaar Avri lieten vorige week weten voorlopig geen brandstof meer te kopen bij het Russische LUKoil, dat na Gazprom de grootste leverancier van benzine en olie is in Rusland. Het bedrijf heeft 69 tankstations in Nederland en is voor een groot deel actief in de regio Gorinchem, Sliedrecht en Werkendam. Hoewel LUKoil opriep tot het beëindigen van de oorlog, zeiden beide bedrijven dat het simpelweg ‘niet meer goed voelt’ om Russische brandstof te tanken.